10:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Лифт за 2,4 млн, плата за газовое оборудование, отмена комиссии: что ждет жителей Самарской области в 2024 году в сфере ЖКХ
В Самаре отменят банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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Заместитель руководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль», член Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов по бывал в гостях на радио КП-Самара". Рассказываем наиболее интересное из прозвучавшего в эфире.
ЖКХ без комиссии, но с индексацией
Общественник высказался по поводу анонсированного принятия закона об отмене банковской комиссии при оплате коммунальных услуг. Предполагается, что закон будет принят в декабре 2023 года, хотя он долгое время «лежал на полке». Его рассмотрение в первом чтении состоялось еще в 2020 году.
— Наконец-то вернулись к этому законопроекту, и я надеюсь, что он будет все-таки принят. Тем более, что это уже было озвучено на высоком уровне. Я не думаю, что отмена комиссии каким-то образом ляжет на плечи плательщиков в виде повышения стоимости самих коммунальных услуг. Я точно знаю, что сейчас как минимум в двух банках готовят новые продукты для коммунальной сферы и там закладывают в свои расходы как раз затраты на банковскую комиссию и расчетно-кассовое обслуживание. Думаю, что уже есть договоренность с банками, что эти расходы они возьмут на себя, — высказал свое мнение Игорь Косилов.
По словам эксперта, услуги ЖКХ с нового года могут повыситься более чем на 10%.
— Уже объявлено об индексации тарифов на 9,8%. Но при этом регион, в котором реализуются серьезные инфраструктурные проекты, имеет право дополнительно повысить тарифы еще на 1−2%, — пояснил Игорь Косилов.
«Плата за ВКГО может вырасти в разы»
Замруководителя регцентра «ЖКХ-Контроль» рассказал о текущей ситуации с подписанием договоров на обслуживание газового оборудования. Согласно новому закону, такие договора должны быть подписаны с газораспределительными компаниями каждым собственником жилья до 31 декабря 2023 года.
— В большинстве многоквартирных домов, думаю, будет так, что собственники на общем собрании делегируют эти полномочия управляющей компании. Только тут встает вопрос: а по какой цене УК заключат эти договоры? И я почти уверен, что нас всех ждет серьезное повышение цен. Знаю информацию из других регионов, где стоимость обслуживания газового оборудования повысилась на 40%, на 60%, а где-то и в разы, — дает неутешительный прогноз Игорь Косилов.
Общественник предполагает, что из-за слишком сжатых сроков перехода на новые условия заключения договоров и возникших проблем в этой связи, может быть, в законодательство будут внесены поправки и сроки сдвинутся.
Сколько стоит новый лифт
Игорь Косилов также коснулся темы обновления лифтового хозяйства Самары. Он заявил, что надеется на помощь со стороны властей региона в этом вопросе, так как сами жильцы не во всех случаях смогут набрать деньги из взносов на капремонт для покупки и установки новых лифтов.
— Предельная стоимость пассажирского лифта — 2,4 млн рублей, грузового — 2,9 млн. Во многих подъездах — по два лифта. При этом, мне кажется, более половины лифтов в Самаре нуждаются в замене. Ведь период массового многоэтажного строительства в городе пришелся на 80−90-е годы, и срок эксплуатации лифтов в этих домах истек.