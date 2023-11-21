12:02 (мск), источник: МК.RU Челябинск
В Челябинской области подешевел борщевой набор
Специалисты Контрольно-счетной палаты проанализировали ценники на товары в магазинах в октябре и нашли десятки позиций, по которым стоимость снизилась.
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Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
В первую очередь, подешевел ряд продуктов. Всего аудиторы обнаружили 42 наименования товаров в данной категории, которые стали стоит меньше. В первую очередь, это овощи, которые входят так называемый борщовый набор. Так, больше всего за месяц снизилась цена на картофель (на 21,3%). В октябре его стоимость составила 23,26 рубля за килограмм. Морковь упала в цене на 18,5% и оказалась на уровне 29,21 рубля за килограмм, а капуста стоила 25,07 рубля. Свёкла и лук снизились на 13,1 и 11,3%, соответственно.
По данным специалистов региональной КСП, ценники на овощи в магазинах упали по двум причинам. Во-первых, у многих южноуральцев к этому времени созрел урожай на своих садовых участках. А во-вторых, на рынок опять же поступили партии свежевыращенных плодов.
А вот среди непродовольственных товаров лидерами по снижению стоимости стали лекарственные препараты. Например, стоимость изменилась на Галазолин, Ренгалин, Канефрон. Кроме того, в перечне оказался товар из цифровой техники — фотоаппарат.