12:56 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Какие возможности получат казахстанцы при введении цифрового тенге
Одна из них — безналичный расчет без подключения к сети интернет.
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Цифровой тенге — это третья форма национальной валюты Казахстана в дополнение к наличным и безналичным. Все формы национальной валюты равноценны — один наличный тенге равен одному безналичному и одному цифровому тенге. Об этом рассказал председатель Национальной платежной корпорации Казахстана Бинур Жаленов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу НБРК.
«Потребители могут пользоваться цифровыми тенге на свое усмотрение и по своему желанию — по аналогии с наличными и безналичными. Граждане могут самостоятельно выбирать, какую форму тенге использовать: наличную, безналичную или цифровую. Выбор полностью за гражданином. Цифровой тенге эмитируется Национальным Банком и является его обязательством. Это гарантирует высокий уровень сохранности и безопасности средств граждан».
Открывать счета, расплачиваться, переводить и делать иные операции с цифровым тенге потребители смогут через существующую инфраструктуру — мобильные приложения участников платежного рынка, банковские карты, NFC, QR
Бинур Жаленов добавил, что цифровой тенге комбинирует свойства наличных и безналичных. Ими можно расплачиваться как без доступа к интернету, так и онлайн. Цифровой формат национальной валюты также открывает возможности для создания инновационных сервисов благодаря технологии смарт-контрактов. Иными словами, цифровой тенге представляет собой «умные деньги», обеспеченные гарантиями государства.
«Цифровой тенге принципиально отличается от криптовалют или стейблкоинов, так как имеет единого эмитента в лице Национального Банка. Его выпуск и погашение осуществляется на платформе центрального банка по требованию гражданина. Безопасное проведение транзакций и сохранность средств гарантируется НБРК».
Спикер пояснил, что цифровой тенге представит возможность безналичного расчета в ситуациях, когда и у покупателя, и у продавца нет подключения к сети интернет. Технология оффлайн-расчетов цифрового тенге также позволит обеспечить цепочку транзакций без интернета. В ситуации, когда человек получил цифровые тенге в режиме оффлайн, он может их перевести третьему лицу также без доступа к интернету. Протестирована возможность до 15 таких транзакций в цепочке.
По словам спикера, уже более 90 стран изучают внедрение цифровых валют центральных банков, а около 30 центральных банков, включая Китай и ОАЭ, находятся в стадии пилотной реализации. Такие организации, как Банк Международных Расчетов и SWIFT запускают пилотные платформы для трансграничных платежей в цифровых валютах центральных банков.
«Использование цифрового тенге в этом направлении закладывает основу для создания в среднесрочной перспективе еще одного канала трансграничных расчетов для казахстанцев, который обеспечит более быстрые и недорогие международные платежи и переводы. Казахстан с проектом “Цифровой тенге” является одним из мировых лидеров этой повестки. Совместно со SWIFT и Монетарным управлением Гонконга, Национальный Банк Казахстана одним из первых в мире тестирует трансграничные расчеты в национальных цифровых валютах».