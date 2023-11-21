16:21 (мск), источник: ИА Башинформ
Жителей Уфы приглашают на ярмарку вакансий
23 ноября в Уфе состоится ярмарка вакансий в сфере торговли, общественного питания и услуг, сообщили в пресс-службе минтруда Башкирии.
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«Вакантная» ярмарка пройдет в рамках VII специализированной выставки «Наш бренд».
В числе предлагаемых вакансий — заведующий производством, инженер по охране труда, пекарь, буфетчик, машинист моечных машин, шеф-повар, товаровед, изготовитель полуфабрикатов, администратор зала, инженер-технолог, кухонный рабочий, кассир, официант, продавец. В общей сложности соискателям предложат около тысячи свободных рабочих мест.
«Всем трудоустроенным работодатели гарантируют официальное трудоустройство и полный социальный пакет», — отметила министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Время и место проведения ярмарки — с 10 до 18 часов, в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо Уфа» (ул. Менделеева, 158).