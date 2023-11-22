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10:08 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Долги с умерших людей собирали в Костанайской области

Прокуратура установила факты непринятия мер судебными исполнителями по производствам в отношении умерших должников и взыскателей, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

В ведомстве уточнили, что согласно закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в течение одного рабочего дня в случаях смерти взыскателя, если правоотношение допускает правопреемство.

В этом случае исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника взыскателя.

Если после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего, тогда исполнительное производство прекращается.

В ходе анализа прокуратурой установлено следующее:

  • не прекращено 33 производства о взыскании алиментов с умерших должников;
  • в отношении 13 умерших взыскателей алиментов не решен вопрос о замене взыскателя (в том числе после установления опеки и попечительства);
  • не прекращены 264 производства в отношении умерших должников по административным штрафам на общую сумму свыше 5 млн тенге;
  • не прекращены 94 производства о взыскании в доход государства 4,6 млн тенге.

В результате несоблюдения закона более 390 умерших граждан продолжают быть должниками.

По данному факту в адрес региональной палаты частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности. Акт надзора на рассмотрении.

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