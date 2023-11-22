Долги с умерших людей собирали в Костанайской области

В ведомстве уточнили, что согласно закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в течение одного рабочего дня в случаях смерти взыскателя, если правоотношение допускает правопреемство.
В этом случае исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника взыскателя.
Если после смерти гражданина, являвшегося взыскателем или должником, установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего, тогда исполнительное производство прекращается.
В ходе анализа прокуратурой установлено следующее:
В результате несоблюдения закона более 390 умерших граждан продолжают быть должниками.
По данному факту в адрес региональной палаты частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности. Акт надзора на рассмотрении.