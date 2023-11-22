09:18 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинцам рассказали, какие выплаты положены ожидающим ребенка
Челябинцам рассказали, какие выплаты положены ожидающим ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на КСП региона.
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Условно выплаты можно поделить на два вида: положенные в период беременности и сразу после рождения ребенка.
Так, для женщин, вставших на учет в ранние сроки (до 12 недель беременности) — сумма пособия будет зависеть от среднедушевого дохода и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Беременной жене призывника или учащегося первого курса военной образовательной организации пособие можно оформить при сроке беременности от 180 дней, сумма выплаты с 1 февраля 2023 года составляет 36 тыс. 278 рублей.
По беременности и родам (могут получить трудоустроенные женщины, оформляется с 30 недели беременности) пособие может получить женщина, официально ушедшая в отпуск на этом основании, его размер зависит от среднего заработка, максимум за 140 дней декрета в 2023 года составляет 383 тыс. 179 рублей, для индивидуальных предпринимателей по добровольным взносам — 74 тыс. 757 рублей.
Сразу после рождения ребенка выплачивается материнский капитал: на первого ребенка — 586 тыс. 946 рублей, второго — 775 тыс. 628 рублей (или 188 тыс. 681 рублей при условии, что получали материнский капитал за первого ребенка). Имеют право на получение материнского капитала и отцы при условии, если мать умерла, лишена родительских прав, перестала быть усыновителем или если сам отец является единственным усыновителем.
Материнский капитал можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий, накопительную часть пенсии матери, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, для жителей Челябинской области предусмотрен областной материнский капитал. В 2023 году его размер составил 123 тыс. 302 рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается государством одному из родителей, опекунам, попечителям или приемным родителям (независимо от размера и наличия зарплаты) в 2023 году — 22 тыс. 909 рублей. В Челябинской области предусмотрено дополнительное региональное единовременное пособие при рождении детей в размере 6 360 рублей.