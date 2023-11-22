Главное
Спецоперация на Украине
10:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Банки реструктурировали задолженность жителей Среднего Урала на 9 млрд

Чаще всего свердловчане реструктурировали потребительские кредиты.

Условия по 19 тысячам кредитов жителей Свердловской области на сумму более 9 миллиардов рублей изменили банки за восемь месяцев — с января по сентябрь — текущего года. В Центробанке отметили, что 96% реструктуризаций были оформлены по собственными программами банков, остальные — в рамках законов об ипотечных и «санкционных» кредитных каникулах.

Чаще всего свердловчане реструктурировали потребительские кредиты (16 тысяч таких договоров на 7,6 млрд рублей). Реже — по кредитным картам (2 тысячи договоров на 183 млн рублей) и автокредитам (450 договоров на 332 млн рублей).

Также банки провели 530 реструктуризаций по ипотечным кредитам на сумму более 1 миллиарда рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта