10:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Банки реструктурировали задолженность жителей Среднего Урала на 9 млрд
Чаще всего свердловчане реструктурировали потребительские кредиты.
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Условия по 19 тысячам кредитов жителей Свердловской области на сумму более 9 миллиардов рублей изменили банки за восемь месяцев — с января по сентябрь — текущего года. В Центробанке отметили, что 96% реструктуризаций были оформлены по собственными программами банков, остальные — в рамках законов об ипотечных и «санкционных» кредитных каникулах.
Чаще всего свердловчане реструктурировали потребительские кредиты (16 тысяч таких договоров на 7,6 млрд рублей). Реже — по кредитным картам (2 тысячи договоров на 183 млн рублей) и автокредитам (450 договоров на 332 млн рублей).
Также банки провели 530 реструктуризаций по ипотечным кредитам на сумму более 1 миллиарда рублей.