11:16 (мск), источник: Комсомольская правда
В Красноярске компании Гольдмана не выплатили владельцам облигаций 45 миллионов
Деньги должны были поступить на счет еще 20 ноября, но их до сих пор нет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Три компании красноярского депутата Романа Гольдмана не выплатили деньги владельцам облигаций. Об этом сообщает «Регион финанс». Эта компания выступает представителем владельцев облигаций.
По их данным, с вкладчиками не рассчитались «Гольдман групп», «Мясничий» и «ОбъединениеАргоЭлита». Первые выплаты должны были прийти еще 14 ноября, но денег люди так и не увидели. «Регион финанс» направил запрос о причинах допущенных технических дефолтов, но ответа от двух компаний пока не было, а вот в «Гольдман групп» заявили, что на счетах нет средств.
Напомним, 23 ноября на сессии краевого ЗС рассмотрят вопрос о лишении Романа Гольдмана депутатского мандата. Где он находится сейчас — неизвестно. По всему Красноярску массово закрываются «Мясничий». Также перестал работать кооператив «Агро Вклад». Сотни обманутых вкладчиков уже написали заявления в полицию.