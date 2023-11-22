13:52 (мск), источник: "Российская газета"
В Самаре приостановили строительство станции метро «Театральная»
В Самаре приостановили строительство станции метро «Театральная», которую по планам должны были сдать уже в следующем году.
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О приостановке стройки в интервью местным СМИ сообщил Вячеслав Сонин, глава ГК «Волгатрансстрой», которая занималась возведением самарской подземки. По его словам, компания вернула заказчику строительства перечисленный ранее аванс. Арендованное оборудование для стройки — тоннелепроходческий комплекс — вывезут из города.
Причины приостановки возведения метро, по всей видимости, связаны с уголовными делами о превышении должностных полномочий в отношении врио министра строительства региона Михаила Асеева и экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Они оба находятся под стражей по решению суда. В связи с этими уголовными делами в офисе ГК «Волгатрансстрой» прошли обыски, сотрудники дают показания следователям.
Метро в Самаре строят за счет инфраструктурного кредита в размере 10,3 млрд рублей, полученного в федеральном центре. По версии следствия, озвученной в суде, Виктор Кудряшов согласовал неправомерное увеличение стоимости строительства подземки до 18,4 млрд рублей. Эта разница покрывалась за счет средств регионального бюджета. Михаила Асеева подозревают в выплате более 190 миллионов рублей бюджетных денег подрядчику за проект станции метро «Самарская», который не получил положительного заключения госэкспертизы. Тогда чиновник занимал должность директора управления капитального строительства. Напомним, «Самарскую» было решено не возводить. Проект строительства метрополитена в Самаре изменили, а следующей строящейся станцией стала «Театральная». Она должна была стать последней на единственной ветке самарской подземки.
В правительстве региона информацию о приостановке строительства на момент верстки номера не комментировали.