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15:51 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

В Екатеринбурге оштрафовали застройщика, завалившего русло Исети

В Екатеринбурге застройщика «Радиус Девелопмент» оштрафовали за самовольные раскопки на берегу Исети.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Как сообщил портал E1.Ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга, суд обязал компанию заплатить 200 тысяч рублей, так как она нарушила требования законодательства об охране объектов культурного наследия (часть 1 статьи 7.13 КоАП).

Ранее Росприроднадзор выявил нарушения при проведении работ на берегу Исети у Царского моста в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсанть». Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В 2021 году «Радиус Девелопмент» выкупила недостроенное здание находится на ул. Розы Люксембург, в двадцати метрах от дома № 73, площадь участка — 2,2 тыс. кв. м. Компания получила разрешение администрации Екатеринбурга на строительство административно-гостиничного комплекса на берегу реки Исети.

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