14:18 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области медикам предложили зарплату до 350 тысяч рублей
Такие деньги готовы платить стоматологу-ортодонту.
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В Воронеже аналитики сервиса hh.ru опубликовали очередное исследование рынка труда на предмет вакансий с наиболее высокой зарплатой. На этот раз исследовали потенциальные заработки медицинских работников.
Лидирует в рейтинге вакансия стоматолога-ортодонта с предложением месячного заработка от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. Кроме высшего образования, от соискателя требуют опыт работы от трех лет, от него потребуют предъявить действующие сертификаты и портфолио. В свою очередь работодатель обещает, если нужно, частичную занятость и гибкий график. От врача, помимо сугубо профессиональных обязанностей, потребуют и вести медицинскую документацию.
На втором месте — стоматолог-хирург в частной клинике в Лисках. За эту работу готовы платить от 80 тысяч до 200 тысяч рублей. Среди требований также опыт работы от трех лет, действующий сертификат по специальности, умение работать в команде, владение современными методами диагностики и лечения.
Третьей стала вакансия фельдшера выездной бригады в Воронеже в медицинской организации, оказывающей помощь и лечение людям с нарко- и алкозависимостью на дому. Предлагаемая зарплата — от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Требования — опыт работы от одного года, среднее медицинское образование, умение читать ЭКГ.
Далее в рейтинге идут предложения работы с зарплатой от 150 тысяч рублей. Такие деньги обещают хирургу, стоматологу-хирургу-имплантологу, а также колопроктологу.
Врачу-трансфузиологу предлагают уже несколько меньший месячный заработок — от 145 тысяч. Специалисту по УЗИ готовы платить от 140 тысяч. А пульмонологу обещают уже значительно меньше — от 100 тысяч в месяц.