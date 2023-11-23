В Омске построили высотку для переселения граждан из аварийных домов

«Всего к новому году в новую высотку переедут 195 семей, или более 400 омичей, — пообещал мэр Омска Сергей Шелест. — Все квартиры сданы под “ключ”, с отделкой, сантехникой. Заходи и живи. Дом вписан в уже имеющийся микрорайон с детскими и спортивными площадками. Произведено озеленение. Коммунальные заботы возьмет на себя управляющая компания».
Большинство ветхих домов, которые расселяют сейчас, построены более полувека назад. Последние годы их существования многие омичи вспоминают с содроганием.
— Наша двухэтажка на Тепловозной улице в статусе аварийной пребывала восемь лет. Жить было просто невозможно. Полы прогнили до такой степени, что проваливались стулья. В доме никогда не было горячей воды, искрила проводка, протекали трубы. А так как на нем поставили крест, то и ремонт нам не светил. Но платить за коммуналку приходилось по полной программе. Из-за постоянной сырости постоянно простужался внук, слегла мама, — рассказала омичка Елена Семенова. — Поэтому новоселье мы восприняли едва ли не как девятое чудо света".
В настоящее время долгожданные ключи вручают жителям домов, признанных аварийными до 2017 года. Новая высотка в выполнении программы помогла сделать ощутимый шаг вперед.
«Мы сможем завершить программу на год раньше. И в 2025-м приступить к расселению домов, признанных непригодными, из следующего списка, — пояснила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова».
По словам специалистов, вопрос расселения далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. Пенсионеры не хотят расставаться со своими покосившимися хибарами, где прошла вся жизнь. Кто-то категорически не готов переезжать в другой район. Поэтому решать вопросы приходится в индивидуальном порядке, иногда через суд. Но специалисты уже накопили достаточный опыт, чтобы решать задачи разной сложности и продолжать движение.
Сейчас по условиям программы вместо новой квартиры уже можно получить сопоставимую выкупную стоимость жилья и распорядиться этими деньгами по своему усмотрению. Использовать в виде первоначального ипотечного вноса, построить дом, купить жилье в удобном районе или другом регионе. Или потратить на другие нужды. Такой возможностью уже воспользовались 150 омских семей.
Сумма выплаты зависит от состояния, площади старой квартиры и других факторов. В прошлом году за жилье площадью 60 «квадратов» можно было получить около 3,6 миллиона рублей. А вот за комнату в общежитии много не дадут. Поэтому обладателям компактных квартир выгоднее дождаться расселения.
Еще одна проблема — отсутствие компактных квартир, которых у застройщиков попросту нет. Поэтому новоселам предлагают жилье большей площади, чем они имели прежде. Разницу в метраже оплачивает бюджет.
В 2024 году Омская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на переселение граждан из аварийных — в новые дома и квартиры.
По закону квартиры в новостройках омичам предоставляют с чистовой отделкой. Вторичное жилье тоже закупают при условии, что его состояние соответствует требованиям.
Всего в 2023 году новое жилье получат более 1,5 тысячи омичей. Часть потребности закроют благодаря еще одной новостройке на 6-й Станционной улице. Ввести в эксплуатацию высотку на 218 квартир, 142 из которых — однокомнатные, обещают в этом году.
Между тем жизнь не стоит на месте, старые дома продолжают ветшать.
«У нас уже образовалась новая очередь. После 2017 года в список аварийных попали еще 150 домов. В них живут более 4,5 тысячи омичей. Для расселения этих граждан бюджету понадобится еще около пяти миллиардов рублей. Городской казне такие расходы не по карману. Поэтому без участия государства и нацпроектов нам никак не обойтись», — констатирует Ольга Парфенова.
Министерство энергетики России приняло решение о выделении Омской области в 2024 году дополнительных средств из федеральной казны в размере 670 миллионов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Этих денег будет достаточно, чтобы расселить 442 человека и сократить объем непригодного жилья на восемь тысяч квадратных метров.
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