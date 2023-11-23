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13:51 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске мэрия выкупит квартиры и комнаты в трех аварийных домах

Мэрия Новосибирска выкупит квартиры и комнаты в трех аварийных домах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

В Новосибирске мэрия выкупит квартиры и комнаты в трех аварийных домах.

Комнаты и квартиры городские власти выкупят в домах в Октябрьском и Ленинском районах. Расселят дома по следующим адресам: 1-й переулок Петропавловский, 12 и 14, Коммунстроевская, 167. Эти дома признаны аварийными и подлежащими сносу.

Мэрия выкупит участки, которые находятся в долевой собственности жильцов. На Коммунстроевской, 167 выкупят пять квартир и одну комнату, а в домах в переулке Петропавловском власти выкупят комнаты в восьми квартирах.

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