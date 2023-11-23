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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге хорошо зарабатывают курьеры и таксисты

Назван список самых востребованных и высокооплачиваемых вакансий.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге курьеры сегодня получают в среднем 88,2 тысячи рублей, в Нижнем Тагиле этот показатель держится на уровне 81,6 тысячи рублей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на исследование hh.ru.

На второй строчке рейтинга оказались торговые представители, которые в среднем в Екатеринбурге сегодня зарабатывают по 70 тысяч рублей. На третьем месте — таксисты с заработков в 62,5 тысячи рублей.

В Нижнем Тагиле ситуация немного другая: здесь на втором месте — разнорабочие, доход которых составляет 69,1 тысячи рублей, а торговые представители — на третьей строчке со средним доходов в 60 тысяч рублей.

Также в списке числятся: работники склада с доходом от 50 тысяч рублей, официанты получат от 32 тысяч до 44 тысяч рублей, продавцы и кассиры с заработком от 31 до 36 тысяч рублей. Охранники в Екатеринбурге сегодня получают от 30 до 36 тысяч рублей, а уборщицы от 20 до 28 тысяч рублей.

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