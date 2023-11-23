10:38 (мск), источник: Комсомольская правда
62 электробуса «МиНиН» соберут для Нижнего Новгорода
Выпускаться они будут на совместном нижегородско-белорусском предприятии в Ворсме.
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Весь последний год в Нижнем Новгороде был посвящен перезагрузке трамвайного движения. Между региональным правительством и ООО «Экологические проекты» было подписано концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта.
В соответствии с условиями соглашения в городе началась замена путей, ремонт депо и обновление парка трамваев. Их сборку начали на совместном российско-белорусском предприятии «СП Нижэкотранс», открывшемся в Ворсме в конце прошлого года. Всего для города планируется закупить 170 новых трамваев. Первые из них уже вышли на маршруты. Однако, как оказалось, это только начало пути. Теперь на этом предприятии начнется еще и выпуск электробусов. Первый образец уже был представлен нижегородцам.
— Наша базовая сфера взаимодействия — промышленная кооперация, — отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, приехавший на презентацию. — Она выражается не только в устойчивом росте объемов поставок комплектующих на конвейеры промышленных предприятий, но и в целостном развитии совместного проекта по производству электротранспорта.
Как и трамвай, новый электробус будет носить название «МиНиН». По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это весьма символично. С одной стороны, это название напоминает о предводителе нижегородского ополчения 1612 года, а с другой — отсылает к столице Беларуси Минску.
— Мы активно поддерживаем новые продукты, создание дополнительных рабочих мест как в Республике Беларусь, так и в Нижегородской области, — заявил Глеб Никитин. — Это стратегия, при которой все выигрывают — растут общие объемы производства. Причем все совместные проекты межотраслевые, то есть нельзя говорить, что они касаются только промышленности. Например, трамваи и электробусы — это комфортный, удобный общественный транспорт для жителей регионов.
Пока на предприятии планируется выпустить как минимум 62 электробуса для Нижнего Новгорода. В основу новой модели легла разработка белорусских производителей.
— «Нижэкотранс» выпустит около половины из общего объема заказа электробусов для Нижнего в рамках программы модернизации городского электротранспорта, — отметил Глеб Никитин. — Транспорт может работать в верхней части города, где большие перепады высот и нужен повышенный ресурс батареи. Вместе с этим депо для электробусов готово — 30 зарядных станций уже установлено.
Уже известно, что новый электробус способен развивать скорость до 75 километров в час и вмещать до 75 пассажиров. На одном заряде транспорт способен проехать до 250 километров. Полная зарядка будет занимать около пяти часов.