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10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Три муниципальных дома построили в Нижнем Новгороде

Сейчас туда въезжают жители аварийных домов.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Три муниципальных дома ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Ранее проживающие в аварийных домах нижегородцы уже въезжают в дом № 1А по улице Дружаева, а также в дома № 31А и № 33А по улице Героя Васильева.

В новые квартиры переезжают и жители дома на улице Краснодонцев, которые пострадали от хлопка газа. По их просьбам в новых квартирах старались максимально воссоздать планировки, что были в прежних.

— Для Нижнего это тоже важное событие. Впервые за 8 лет город возобновил практику строительства муниципального жилья.

отмечает Юрий Шалабаев

Мэр города также подчеркнул, что в планах построить дома для расселения в каждом районе Нижнего Новгорода.

Напомним, в 2024 году под новую программу расселения попадают граждане, чьи дома были признаны аварийными с января 2017 года по 1 января 2022 года.

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