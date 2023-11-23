10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Три муниципальных дома построили в Нижнем Новгороде
Сейчас туда въезжают жители аварийных домов.
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Три муниципальных дома ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.
Ранее проживающие в аварийных домах нижегородцы уже въезжают в дом № 1А по улице Дружаева, а также в дома № 31А и № 33А по улице Героя Васильева.
В новые квартиры переезжают и жители дома на улице Краснодонцев, которые пострадали от хлопка газа. По их просьбам в новых квартирах старались максимально воссоздать планировки, что были в прежних.
— Для Нижнего это тоже важное событие. Впервые за 8 лет город возобновил практику строительства муниципального жилья.
Мэр города также подчеркнул, что в планах построить дома для расселения в каждом районе Нижнего Новгорода.
Напомним, в 2024 году под новую программу расселения попадают граждане, чьи дома были признаны аварийными с января 2017 года по 1 января 2022 года.