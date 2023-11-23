ПМД анонсировал новый жилой квартал возле Центрального рынка

В пресс-службе ПМД пояснили, что на ул. Пушкина, 91, компания намерена построить два 30-этажных дома со смотровыми площадками на крыше. Площадь жилья составит 40 тыс. кв. м, коммерческие помещения займут около 2,5 тыс. кв. м. Девелопер планирует возвести и третий дом, он будет ниже 30 этажей, но земельный участок под него пока не сформирован. После строительства третьей высотки общая площадь жилья в комплексе вырастет.
В ПМД рассказали, что детские площадки в квартале разместятся на стилобате. Также планируется обустроить площадку для отдыха взрослых, эта зона для спокойного отдыха расположится выше первого этажа, к ней будет вести парящий мост. В квартале запроектирован двухуровневый паркинг с автомойкой. «Разрешение на строительство обоих домов предполагается получить в декабре, однако сдавать в эксплуатацию объект будут поэтапно. Во II квартале 2026 года планируется ввести в строй первую очередь комплекса — один дом», — уточнили в ПМД.
Напомним, в апреле этого года администрация Перми и ПМД заключили договор мены земельных участков в квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Согласно ему стороны обменялись площадками чуть более 1 га. На своих территориях мэрия собирается построить школу (между ЖК «Доминант» и домом ПМД «Эволюция»), а ПМД — комплекс ближе к ул. Пушкина. В центре квартала обустроят проезд, соединяющий ул. Пушкина и Луначарского. Ул. Попова расширят на участке от ул. Пушкина до ул. Луначарского. Сейчас в этом квартале находятся ЖК «Доминант», дом «Моцарт», недавно построенный группой ПМД дом «Эволюция», административное здание с отелем Avant, комплекс с рестораном Rostic`s, киоски, малоэтажные дома и прочее. Для дорожного строительства власти изымут несколько участков, в том числе площадки с домом на ул. Попова, 57, здание с Rostic`s.