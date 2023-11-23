Когда запустят жилищную программу «9−20−25», рассказал Смаилов

Алихан Смаилов заявил, что программу «7−20−25» поддерживает народ, но для его реализации нужны средства.
«Национальный банк установил лимит. И этого лимита недостаточно для удовлетворения спроса со стороны населения. И так как Нацбанк установил такой лимит, мы совместно с “Отбасы банком” и холдингом “Байтерек” сейчас разрабатываем еще одну собственную дополнительную программу. Это программа “9−20−25”. Где условия таковы: при первоначальном взносе в 20% под 9% на 25 лет выдавать кредиты», — заявил премьер-министр.
По его словам, сейчас ведутся расчеты для запуска этой программы.
«Ежегодно на это необходимо будет 150 миллиардов тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц. Для запуска программы нам необходимо выделить 100 миллиардов тенге с рынка и 50 миллиардов тенге из чистого дохода “Отбасы банка”.
Таким образом, необходимо чтобы было два источника финансирования, чтобы выйти на ставку в 9%. Я думаю, что эта программа ориентирована на молодежь. Спрос на эту программу должен быть высоким. Скоро (запустим — прим. ред.). Нам нужен минимум 1 месяц. В следующем году будет программа", — резюмировал глава кабмина.
Напомним, что слухи о новой жилищной программе «9−20−25» начали недавно распространяться среди казахстанцев.
На прошлой неделе глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы «9−20−25». Отмечается, что условия будут известны в 2024 году.