12:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Крым получит 12 миллионов рублей на расчистку рек
Премьер Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
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Российское правительство выделяет 12 миллионов рублей на расчистку рек в Республике Крым. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Всего на мероприятия по защите от наводнений в регионах кабмин выделит 400 миллионов рублей. Часть средств направят на капремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае и Московской области.
— Часть финансирования пойдет на расчистку рек на территории Крыма, Чечни и Смоленской области, а также на проведение дополнительных противопаводковых работ в Кабардино-Балкарской Республике, — добавили в правительстве.
Работа ведется в рамках федеральных проектов «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и «Сохранение уникальных водных объектов».
Ранее правительство РФ выделило Крыму 22 млн рублей на дооснащение медучреждений, оказывающих помощь больным сахарным диабетом. Всего же на оснащение специальным оборудованием районных и участковых больниц в регионах из федерального бюджета направлено почти 1,4 млрд рублей.