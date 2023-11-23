14:55 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Обнародована сумма, которую выделят на прокладку трамвайных путей в Краснодаре
Строительство новых трамвайных путей свяжет разные части города.
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На строительство новых трамвайных веток и закупку трамваев и электробусов в Краснодарском крае в 2024 году потратят 4,4 млрд руб. Об этом стало известно на рассмотрении в первом чтении законопроекта о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов на сессии Заксобрания Кубани.
На строительство трамвайных путей, приобретение трамваев и электробусов на 2024 год предусмотрено 4,4 млрд руб. Из них средства федерального бюджета 4,2 млрд руб.
В целом дорожный фонд региона на 2024 год составит 48,8 млрд руб. Объем фонда может вырасти за счет переноса неиспользованных бюджетных ассигнований текущего года и поступления доходов сверх учтенного уровня.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, новую трамвайную линию от Западного депо до улицы Красных Партизан в Краснодаре ориентировочно начнут строить в 2024 году. После получения оставшихся разрешений стартует прокладка ветки от Западного депо до Немецкой деревни. По ней будут ходить трамвайные маршруты № 3 и № 7. По завершению строительства этого маршрута, начнется прокладка линии до «Баскет-Холла» и улицы Московской.