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16:39 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Новое производство по выпуску творога открыли в Княгинино

Новое производство по выпуску творога открыли в Княгинино Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, производственные мощности предприятия АО «Княгининское молоко» рассчитаны на выпуск 14 тонн готовой продукции в сутки.

Благодаря проекту появилось около 30 рабочих мест.

По словам регионального министра сельского хозяйства, в течение трех лет молокоперерабатывающие предприятия региона обновили материально-техническую базу, а также запустили новые производственные линии и цеха. Это позволило увеличить выпуск молочной продукции и расширить ее ассортимент.

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