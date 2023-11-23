16:39 (мск), источник: МК - Нижний Новгород
Новое производство по выпуску творога открыли в Княгинино
Новое производство по выпуску творога открыли в Княгинино Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно информации, производственные мощности предприятия АО «Княгининское молоко» рассчитаны на выпуск 14 тонн готовой продукции в сутки.
Благодаря проекту появилось около 30 рабочих мест.
По словам регионального министра сельского хозяйства, в течение трех лет молокоперерабатывающие предприятия региона обновили материально-техническую базу, а также запустили новые производственные линии и цеха. Это позволило увеличить выпуск молочной продукции и расширить ее ассортимент.