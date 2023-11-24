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15:40 (мск), источник: Om1.ru

Футбольное поле за 113 млн рублей сделают на ОбьГЭСе Новосибирска

Оно будет находиться рядом со спортивной школой «Энергия».

В Новосибирске ищут подрядчика для строительства футбольного поля с искусственным газоном на улице Часовой в микрорайоне ОбьГЭС. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Организатором аукциона выступает департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, заказчик — спортивная школа «Энергия». За выполнение работ подрядчику готовы заплатить 113 млн рублей.

Длина поля составит 102 метра, ширина — 63 метра. Трибуны будут рассчитаны на 149 человек. Рядом с полем также построят бытовой блок с раздевалками, санузлом и душевой, инвентарной и тренерской комнатами.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 1 декабря 2023 года. Строительство спортивного поля необходимо завершить до 16 сентября 2024 года.

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