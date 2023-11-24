11:36 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В международном аэропорту Ташкента спустя год сменился директор
Временно исполняющим обязанности директора назначен бывший директор аэропорта города Бухары.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Приказом врио председателя правления Uzbekistan Airports Пулатов Жасур Шухратович назначен исполняющим обязанности директора международного аэропорта Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Жасур Пулатов в 2023 году занял должность советника председателя правления по взаимодействию с международными организациями Uzbekistan Airports, а позже — врио директора аэропорта «Бухара».
На этом посту он сменил Шукуржона Гаипова, который занимал должность и. о. главы международного аэропорта с декабря 2022 года.