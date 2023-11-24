Главное
Спецоперация на Украине
15:27 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Росстат утверждает, что в Челябинской области нет долгов по зарплатам

Статистическое ведомство посчитало просроченную задолженность по заработной плате работников на Южном Урале и не нашло ее.

Территориальный орган Федеральной службы государственный статистике по Челябинской области опубликовал данные по задержке зарплат на предприятиях региона на 1 ноября. Согласно их выкладкам просроченная задолженность отсутствует. Более того, «нулевые» результаты ведомство выдает, начиная с июня этого года. Последний раз «просрочка» в статистике светилась в мае, тогда долги были перед 258 работниками региона. Обратим внимание, что в данную статистику не входит ситуация на малых предприятиях.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что Челябинская область попала в пятерку регионов УрФО по заработной плате.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Челябинцам объяснили, как стояние на гвоздях избавляет от эмоциональных ...
Экспертов Минстроя России удивило разнообразие челябинского гранита
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта