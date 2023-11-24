15:27 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Росстат утверждает, что в Челябинской области нет долгов по зарплатам
Статистическое ведомство посчитало просроченную задолженность по заработной плате работников на Южном Урале и не нашло ее.
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Территориальный орган Федеральной службы государственный статистике по Челябинской области опубликовал данные по задержке зарплат на предприятиях региона на 1 ноября. Согласно их выкладкам просроченная задолженность отсутствует. Более того, «нулевые» результаты ведомство выдает, начиная с июня этого года. Последний раз «просрочка» в статистике светилась в мае, тогда долги были перед 258 работниками региона. Обратим внимание, что в данную статистику не входит ситуация на малых предприятиях.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что Челябинская область попала в пятерку регионов УрФО по заработной плате.