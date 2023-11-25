10:21 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Подсчитано, сколько в среднем зарабатывают свердловчане
Жители Свердловской области в среднем зарабатывают 63 172 ₽ в месяц, сообщает Свердловскстат.
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По данным ведомства, по сравнению с 2022 годом средняя заработная плата в регионе подросла на 15,7%.
Наиболее высокие зарплаты в сентябре были зафиксированы у ученых — 104 262 рубля. Финансисты и страховщики заработали в среднем 101 078 рублей (+20%), IT-специалисты — 98 130 рублей (+10%).
На 28,1% по сравнению с прошлым годом поднялась зарплата у работников сельского хозяйства. Почти на 25% увеличился доход у сотрудников гостиниц и общепита. Продавцы за это время стали получить на 20% больше.
Все данные приведены без учета вычета НДФЛ (он составляет 13%), отметили в Свердловскстате.
Ранее «МК-Урал» сообщал, что средняя зарплата в Екатеринбурге до вычета налогов составляет 80 348 рублей в месяц. Об этом на заседании Общественной палаты города срассказал начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин.