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10:21 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Подсчитано, сколько в среднем зарабатывают свердловчане

Жители Свердловской области в среднем зарабатывают 63 172 ₽ в месяц, сообщает Свердловскстат.

Источник: МК.RU Екатеринбург

По данным ведомства, по сравнению с 2022 годом средняя заработная плата в регионе подросла на 15,7%.

Наиболее высокие зарплаты в сентябре были зафиксированы у ученых — 104 262 рубля. Финансисты и страховщики заработали в среднем 101 078 рублей (+20%), IT-специалисты — 98 130 рублей (+10%).

На 28,1% по сравнению с прошлым годом поднялась зарплата у работников сельского хозяйства. Почти на 25% увеличился доход у сотрудников гостиниц и общепита. Продавцы за это время стали получить на 20% больше.

Все данные приведены без учета вычета НДФЛ (он составляет 13%), отметили в Свердловскстате.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что средняя зарплата в Екатеринбурге до вычета налогов составляет 80 348 рублей в месяц. Об этом на заседании Общественной палаты города срассказал начальник департамента экономики администрации Алексей Прядеин.

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