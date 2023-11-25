Главное
Спецоперация на Украине
12:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане подешевел бензин АИ-92 и АИ-95

Уменьшение цены на эти марки топлива было зафиксировано с 13 по 20 ноября 2023 года.

За отчетную неделю — с 13 по 20 ноября, в Татарстане было зафиксировано удешевление двух марок бензина. Согласно данным Татарстанстата, средняя цена АИ-92 снизилась на четыре копейки — литр теперь стоит 49,47 рубля, АИ-95 потерял в стоимости пять копеек — сейчас цена за литр равна 53,29 рубля.

Что же касается стоимости бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива, то за отчетную неделю она никак не изменилась — это по-прежнему 66,01 и 59,61 рубля за литр соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 25 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Чуден Крым при зимней погоде: что ждет туристов на полуострове в межсезонье
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
топливо