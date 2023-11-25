15:56 (мск), источник: Комсомольская правда
На юге Волгограда будут снесены два пустующих дома
В Волгограде снесут две аварийные двухэтажки.
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Администрация Волгограда ищет подрядчика, который сделает проекты сноса двух аварийных домов. Необходимо будет подготовить документацию для демонтажа двухэтажек, которые находятся в Красноармейском районе по адресам: улица Мачтозаводская, 148, улица Саушинская, 37.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, общая площадь домов превышает 1500 квадратных метров. Кроме проекта самого сноса зданий, подрядчику предстоит подготовить документы для очистки территории от строительного мусора.
Отметим, деревянный дом на улице Мачтозаводской, 148 был построен в 1955 году. Двухэтажку на Саушинской, 37 возвели из кирпича в 1952-м. Жильцы из этих аварийных домов — более 60 человек — ранее были переселены в новостройки или получили денежные компенсации.
В 2023 году в Волгограде уже были снесены аварийные дома по адресам: ул. Марийская, 7, ул. Вучетича, 6, пос. Веселая балка, 7, ул. Воронкова, 25, пос. Саши Чекалина, 65, ул. Удмуртская, 5. Готовятся к демонтажу дома на улице Удмуртской, 1, 9, 11.
Накануне стало известно, что двухэтажку № 2 на улице Электролесовской признали аварийной.