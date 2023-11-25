17:20 (мск), источник: Комсомольская правда
150 самовольно установленных гаражей демонтируют в Перми
Об этом сообщила городская мэрия.
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В Перми начался демонтаж самовольно установленных гаражей на улицах Детской, Голева, Отдыха, 3-ья Усть-Мулянской в Дзержинском районе. Всего запланировано убрать около 150 гаражей.
— Нарушения земельного законодательства были выявлены в ходе обходов территории специалистами администрации района, — сообщили в пермской мэрии. — В таких случаях в адрес собственников направляются уведомления о добровольном демонтаже. Если этого не происходит, производится принудительный демонтаж.
Ранее уже было принудительно демонтировано 14 самовольно установленных гаражей по улицам Боровой, Подгорной и Крисанова.