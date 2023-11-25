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Спецоперация на Украине
17:20 (мск), источник: Комсомольская правда

150 самовольно установленных гаражей демонтируют в Перми

Об этом сообщила городская мэрия.

В Перми начался демонтаж самовольно установленных гаражей на улицах Детской, Голева, Отдыха, 3-ья Усть-Мулянской в Дзержинском районе. Всего запланировано убрать около 150 гаражей.

— Нарушения земельного законодательства были выявлены в ходе обходов территории специалистами администрации района, — сообщили в пермской мэрии. — В таких случаях в адрес собственников направляются уведомления о добровольном демонтаже. Если этого не происходит, производится принудительный демонтаж.

Ранее уже было принудительно демонтировано 14 самовольно установленных гаражей по улицам Боровой, Подгорной и Крисанова.

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