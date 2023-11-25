16:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске снесут старейший Дом культуры
В Новосибирске власти планируют снести Дом культуры имени Клары Цеткин. Учреждение расположено на улице Котовского, 19.
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Работы хотят провести уже в следующем году. Информацию опубликовали на портале госзакупок 24 ноября. Снос обойдется в 25 млн рублей.
«Выполнение работ по сносу зданий и сооружений — нежилого здания дома культуры», — указано в документах.
Дом культуры построили в 1936 году. Сейчас здание не эксплуатируют, его отключили от всех инженерных систем. Техническое состояние строительных конструкций эксперты оценили как аварийное.
Работы по контракту нужно завершить до 1 апреля 2024 года. Подрядчика выберут 6 декабря. Он должен будет после сноса очистить площадку от строительного мусора, временных сооружений, техники, навалов земли и другого. Засыпка котлованов осуществляется непросадочными грунтами.