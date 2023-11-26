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07:15 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Элитный ЖК снесли в Актау

Незаконно строящийся жилой комплекс рекламировался как элитный. В прошлом году застройщику направили предписания о прекращении строительства, но подрядчик проигнорировал их, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на BaigeNews.kz.

Сообщается, что застройщик строил объект без соответствующих разрешительных документов, утверждения проектно-сметной документации. Объект был расположен на земельном участке № 12 в 19-м микрорайоне. Как пояснил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля области Алгадай Коштаев, застройщику 15 ноября 2022 года было выдано предписание о том, что строительно-монтажные работы должны быть прекращены. Однако стройкомпания это проигнорировала.

«В Актау активно ведется борьба с незаконно возведенными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлены в суды с целью прекращения незаконного строительства. Решение суда данного объекта вступило в законную силу. Сегодня выполняется исполнительный лист судебного решения. Также будут приняты меры принудительного сноса других объектов», — подчеркнул Алгадай Коштаев.

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