Элитный ЖК снесли в Актау

Сообщается, что застройщик строил объект без соответствующих разрешительных документов, утверждения проектно-сметной документации. Объект был расположен на земельном участке № 12 в 19-м микрорайоне. Как пояснил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля области Алгадай Коштаев, застройщику 15 ноября 2022 года было выдано предписание о том, что строительно-монтажные работы должны быть прекращены. Однако стройкомпания это проигнорировала.
«В Актау активно ведется борьба с незаконно возведенными объектами, которые незаконно строились без необходимых разрешительных документов. Множество исковых заявлений уже направлены в суды с целью прекращения незаконного строительства. Решение суда данного объекта вступило в законную силу. Сегодня выполняется исполнительный лист судебного решения. Также будут приняты меры принудительного сноса других объектов», — подчеркнул Алгадай Коштаев.