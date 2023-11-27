08:41 (мск), источник: АиФ Челябинск
Строительство центра детской хирургии в Челябинске обойдется в 8 млрд
Работы планируют начать в 2024 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Проект строительства детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы оценивается в 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
В минздраве уточнили, что уже получено положительное заключение Госэкспертизы. Начать строительные работы планируют в 2024 году. Хирургический центр расположится в районе пересечении улиц Воровского и Блюхера.
Напомним, изначально корпус собирались построить на участке, выведенном из границ городского бора. Однако общественники выступили против, а облсуд вернул спорные земли в состав бора.