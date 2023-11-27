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08:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Строительство центра детской хирургии в Челябинске обойдется в 8 млрд

Работы планируют начать в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Проект строительства детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы оценивается в 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В минздраве уточнили, что уже получено положительное заключение Госэкспертизы. Начать строительные работы планируют в 2024 году. Хирургический центр расположится в районе пересечении улиц Воровского и Блюхера.

Напомним, изначально корпус собирались построить на участке, выведенном из границ городского бора. Однако общественники выступили против, а облсуд вернул спорные земли в состав бора.

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