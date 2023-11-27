10:34 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области на поддержку семей с детьми выделили более 30 млрд рублей
В 2023 году финансовую помощь получили свыше 200 тысяч семей.
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В Самарской области в 2023 году направили более 30 млрд рублей на комплексную адресную поддержку семей с детьми. Помощь получили свыше 200 тысяч семей. В следующем году финансирование этого направления составит 50 млрд рублей.
Помощь семьям — одно из важных направлений работы правительства Самарской области. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. На его решение направлен и нацпроект «Демография».
В настоящее время в Самарской области действуют 27 видов финансовых мер поддержки семей с детьми. Среди них: 23 региональных и четыре федеральных. К примеру, помощь от государства получают многодетные родители Андрей и Ирина Басмуровы из села Старые Сосны Клявлинского района. Супруги воспитывают троих детей.
Так, Андрей оформил соцконтракт на открытие своего дела — разведение пчел. Он делает мед, а из воска — фигурные свечи на продажу. Пользуется семья Басмуровых и другими мерами поддержки: получает ежемесячную выплату на каждого ребенка, ежемесячное детское пособие, соцпособие малоимущим семьям, ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммуналки. Также они воспользовались региональным семейным капиталом, который предоставляют при рождении и или усыновлении третьего и последующего ребенка.
— После рождения младшенького нам дали 100 тысяч рублей. Это очень помогло. Мы купили кроватку, пеленальный столик, коляску, одежду. Денег хватило на все, что было нужно. Теперь хочется четвертого ребенка, потому что это здорово, когда семья растет и расширяется, — поделились Басмуровы.
По словам главы управления соцзащиты населения по Клявлинскому району Валентины Поляковой, в Клявлинском районе живут более 150 многодетных семей. Им предоставляют различные меры соцподдержки. К каждому отдельный подход.