12:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Валдаи, инвестиции и городская среда: Чем запомнился День Нижегородской области на ВДНХ
День Нижегородской области прошел на ВДНХ 26 ноября.
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В минувшие выходные на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел День Нижегородской области. Столица Приволжья стала первым регионом ПФО, кому посвятили целый день форума.
Красивая экспозиция
— То, что происходит в Нижегородской области последние несколько лет — это какое-то чудо, — уверена генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия” Наталья Виртуозова. — Когда мы готовились к выставке, команда Нижнего Новгорода приехала одна из первых — это ребята очень энергичные, молодые, модные.
По словам организаторов выставки, у Нижегородской области одна из самых красивых экспозиций. За последние годы в регионе проводилось множество федеральных мероприятий, привлекающих внимание туристов и инвесторов. Все это привело к тому, что из Нижнего Новгорода перестали уезжать.
— За последние 20 лет в Нижегородской области при поддержке президента были реализованы крупные инфраструктурные проекты, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Построен метромост, Борский мост, канатная дорога через Волгу, стадион «Нижний Новгород». Все, что я перечислил — это и результат работы моих предшественников.
Приток инвестиций
Однако все это только начало. Сейчас регион стремительно развивается, как промышленный, научный и туристический центр. За последние годы Нижегородская область поднялась на третье место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ, стала лидером по уровню развития государственно-частного партнерства и по поддержке промышленности.
— Что за этим следует? Рост по всем отраслям: строительство — плюс 20%, сельское хозяйство — плюс 12,5%, промышленность — плюс 9,9%. Это основа для роста валового регионального продукта Нижегородской области — плюс 9,3%, — поделился цифрами губернатор. — Все это обеспечивает благополучие жителей, рост зарплат и числа рабочих мест.
Нижегородская область сейчас по праву считается одним из самых привлекательных регионов для инвесторов. Во многом это объясняется существующими мерами поддержки. Здесь созданы территории опережающего развития в Сарове, Володарске и Решетихе, инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина», особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске.
Образование и городская среда
Активное развитие промышленности и открытие новых производств рождает спрос на высококвалифицированные кадры, поэтому в регионе уделяется огромное внимание образовательным проектам. В ближайшем будущем будет создан ИТ-кампус "НЕЙМАРК, готовится к запуску технопарк профобразования федерального уровня.
Не менее важным является и внешний облик города. Туристические объекты, комфортная городская среда и новые общественные пространства не только способствуют притоку туристов, но и делают комфортнее жизнь самих горожан.
— 800-летие Нижнего Новгорода стало триггером для перезагрузки всего региона, за этой датой — полное изменение пространства города. Обновленная Нижегородская ярмарка, Нижегородский кремль, Александровский сад, пакгаузы — отметил глава региона. — Символом возрождения речного транспорта в стране стали нижегородские «Валдаи». При поддержке президента в области строятся новые станции метрополитена, обновляется наземный электротранспорт. Самый длинный участок скоростной автомобильной дороги М-12 «Восток» проходит по Нижегородской области. И ровно посередине между Москвой и Казанью — город Арзамас. Совсем рядом — Большое Болдино, где в следующем году мы будем праздновать 225-летие Александра Пушкина. Не очень далеко и Выкса — центр промышленного туризма.