15:43 (мск), источник: Фонтанка
КГИОП одобрил облик «Чернышевской» после реконструкции
В Петербурге согласовали изменение облика станции метро «Чернышевская».
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Петербургский КГИОП выдал положительное заключение на проект реконструкции станции метро «Чернышевская». Она изменится не только внутри.
Информация опубликована на сайте комитете 27 ноября. Речь идет об эскизном проекте в отношении фасадов, входов и витрин. «Предусмотрена реконструкция неисторического здания без изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе в части внешнего облика: замена облицовки фасадов здания (цоколь, стены, портал, крыльца), замена дверных, оконных заполнений, включая витрину», — говорится там. — Указанные работы соответствуют требованиям режима ООЗ (31)".
«Чернышевская» ушла на реконструкцию год назад. Ее предполагается открыть весной 2024-го. Самая существенная часть реконструкции — замена эскалаторов, новые начали монтировать в ноябре.