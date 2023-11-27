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15:43 (мск), источник: Фонтанка

КГИОП одобрил облик «Чернышевской» после реконструкции

В Петербурге согласовали изменение облика станции метро «Чернышевская».

Петербургский КГИОП выдал положительное заключение на проект реконструкции станции метро «Чернышевская». Она изменится не только внутри.

Информация опубликована на сайте комитете 27 ноября. Речь идет об эскизном проекте в отношении фасадов, входов и витрин. «Предусмотрена реконструкция неисторического здания без изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе в части внешнего облика: замена облицовки фасадов здания (цоколь, стены, портал, крыльца), замена дверных, оконных заполнений, включая витрину», — говорится там. — Указанные работы соответствуют требованиям режима ООЗ (31)".

«Чернышевская» ушла на реконструкцию год назад. Ее предполагается открыть весной 2024-го. Самая существенная часть реконструкции — замена эскалаторов, новые начали монтировать в ноябре.

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