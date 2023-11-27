С нового года арендодатели будут платить налоги по-новому

«Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн. тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года», — говориться в тексте сообщения.