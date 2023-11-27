Главное
Главные новости к вечеру 27 ноября
21:00 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

С нового года арендодатели будут платить налоги по-новому

В 2024 году владельцы жилья, сдаваемого в аренду, будут переведены на новую форму уплаты налога, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет государственных доходов (КГД) МФ РК.

Источник: РИА "Новости"

«Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Граждане, уплатившие ЕСП, вправе были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн. тенге (1175 МРП). Уплата ЕСП позволила воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия. Период применения ЕСП завершается 31 декабря 2023 года», — говориться в тексте сообщения.

С 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:

Зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима. Например:

— специальный налоговый режим (СНР) на основе патента — ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;

— СНР на основе упрощенной декларации — ставка ИПН 1,5%, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;

— СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.

При этом арендодатель также должен уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы — 7000 тенге, социальные отчисления — 2450 тенге, взносы на медицинское страхование — 4900 тенге).

Если ИП не зарегистрировано, представляется декларация по ИПН (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода. При сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП, налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы — 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование — 2% от суммы полученного дохода.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
налогинедвижимость