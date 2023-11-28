Мэрия Челябинска выставила на продажу за 29 млн дом отдыха «Мать и дитя»

Строение находится в 51 квартале Еткульского лесничества, в 640 метрах южнее села Печёнкино. Торги по этому лоту пройдут впервые. Здание дома отдыха и его территория находятся в муниципальной собственности. Причиной приватизации в объявлении указано «распоряжение заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам от 24.11.2023 № 16309-р».
Начальная стоимость нежилого одноэтажного здания общей площадью 2116,3 квадратных метра — 28 миллионов 935 тысяч 474,32 рубля. Приём заявок на участие в аукционе стартовал накануне, 27 ноября, и продлится до 22 декабря. Ценовые предложения будут принимать ровно сутки, начиная с 7 часов утра 29 декабря.
— Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену имущества, — говорится в объявлении о продаже на сайте «Торги России». — Договор купли-продажи имущества в форме электронного документа заключается в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона.
Несколькими днями ранее администрация Челябинска выставила на продажу объект незавершённого строительства, расположенный рядом с садовыми товариществами в Калининском районе. Публичные торги, объявленные мэрией, назначены на 16 января следующего года. Стоимость объекта — почти 35 миллионов рублей.