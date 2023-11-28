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13:18 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Японцы построят завод медоборудования в Ферганской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Фергане реализуются несколько проектов совместно с инвесторами из Японии, усилия по расширению точек соприкосновения и привлечения инвестиций уже дают результаты. В эти дни в республике находятся представители ассоциации Rotobo, в рамках визита состоялся бизнес-форум, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В состав японской ассоциация Rotobo входят более 100 крупных промышленных корпораций торговых фирм, банков и инвестиционных фондов, транспортно-логистических компаний, среди которых такие гиганты, как «Тойота», «Мицубиси» и многие другие.

Гости из Японии, прибывшие в регион, ознакомились с промышленными предприятиями и свободной экономической зоной «Коканд». Потом в Риштане прошел узбекско-японский бизнес-форум, на котором представили экономический и финансовый потенциал Ферганской области. В нем приняли участие 90 бизнесменов Ферганы и руководители японских компаний.

В ходе переговоров были обсуждены совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Японские бизнесмены заинтересованы в создании эко-города в Фергане, причем уже начато создание японского сада и медицинского центра.

Бизнесмены также хотят построить здесь профильный центр, запустить производство медоборудования, привезти технологии из Японии. Есть намерения сотрудничать в сфере финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса.

По итогам форума подписан пакет инвестиционных соглашений на 30 миллионов долларов.

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