Японцы построят завод медоборудования в Ферганской области

В состав японской ассоциация Rotobo входят более 100 крупных промышленных корпораций торговых фирм, банков и инвестиционных фондов, транспортно-логистических компаний, среди которых такие гиганты, как «Тойота», «Мицубиси» и многие другие.
Гости из Японии, прибывшие в регион, ознакомились с промышленными предприятиями и свободной экономической зоной «Коканд». Потом в Риштане прошел узбекско-японский бизнес-форум, на котором представили экономический и финансовый потенциал Ферганской области. В нем приняли участие 90 бизнесменов Ферганы и руководители японских компаний.
В ходе переговоров были обсуждены совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Японские бизнесмены заинтересованы в создании эко-города в Фергане, причем уже начато создание японского сада и медицинского центра.
Бизнесмены также хотят построить здесь профильный центр, запустить производство медоборудования, привезти технологии из Японии. Есть намерения сотрудничать в сфере финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса.
По итогам форума подписан пакет инвестиционных соглашений на 30 миллионов долларов.