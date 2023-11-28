09:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре на южной окраине появится новый микрорайон для более 8,6 тысяч жителей
Мэрия Самары анонсировала застройку территории площадью 48 га в Куйбышевском районе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Около поселка Водников на юге Самары в ближайшем будущем может появиться новый высотный жилой квартал. Речь идет о территории в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе. Там построят жилье для 8,6 тысячи горожан. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
Обозначенная для новостроек площадь занимает 48 гектаров и будет разделена на два микрорайона. Проект предусматривает строительство многоэтажек высотой до 75 метров. Помимо жилых зон, предвидятся открытые парковки с 0,5 шт на одну квартиру. Кроме того, в микрорайоне планируют разместить детский сад на 260 мест, а также образовательный комплекс. В нем для дошкольного учреждения предусмотрено 220 мест, а для школы — 1200. Также построят пожарное депо, а также встроенную врачебную амбулаторию, рассчитанную на 220 посещений за смену.
На территории предполагаемой застройки находится объект археологического наследия — курганный могильник. Согласно письму УГООКН, строительство жилых домов может быть возможно после спасательных археологических работ.
Мэрия начала публичные слушания по планировки данной территории. Ознакомиться с экспозицией проекта можно до 17 декабря на первом этаже в холле здания администрации Куйбышевского внутригородского района (ул. Зеленая, 14).