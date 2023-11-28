10:26 (мск), источник: Время
Инвесторы восстановят семь исторических домов в Нижнем Новгороде
В одном из них организуют музыкальный салон.
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Инвесторы восстановят семь исторических домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АСИРИС) в соцсети.
Проданы дома №№ 23/19 и 29а по улице Малой Ямской, № 14/32 по улице Студеной, №№ 13, 14, 7а по улице Шевченко и № 15 по улице Сергиевской.
В доме на улице Студеной намерены организовать музыкальный салон-галерею и кофейню. По концепции собственника здесь могут проводиться камерные концерты, литературные чтения, выставки, творческие встречи и театральные постановки.
Ранее инвесторам были переданы дома № 33 по улице Алексеевской, №№ 95 и 97 по улице Ильинской, № 2 по улице Заводской Парк, № 14 по улице Соревнования.
Сейчас Каталог объектов исторической недвижимости предлагает на рассмотрение инвесторам 92 дома Нижнего Новгорода и области.
Напомним, ремонт кровли завершается в доме Скворцовой в Нижнем Новгороде.