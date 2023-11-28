Главное
Главные новости 28 ноября
10:26 (мск), источник: Время

Инвесторы восстановят семь исторических домов в Нижнем Новгороде

В одном из них организуют музыкальный салон.

Источник: Агентство Асирис

Инвесторы восстановят семь исторических домов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области (АСИРИС) в соцсети.

Проданы дома №№ 23/19 и 29а по улице Малой Ямской, № 14/32 по улице Студеной, №№ 13, 14, 7а по улице Шевченко и № 15 по улице Сергиевской.

В доме на улице Студеной намерены организовать музыкальный салон-галерею и кофейню. По концепции собственника здесь могут проводиться камерные концерты, литературные чтения, выставки, творческие встречи и театральные постановки.

Ранее инвесторам были переданы дома № 33 по улице Алексеевской, №№ 95 и 97 по улице Ильинской, № 2 по улице Заводской Парк, № 14 по улице Соревнования.

Сейчас Каталог объектов исторической недвижимости предлагает на рассмотрение инвесторам 92 дома Нижнего Новгорода и области.

Напомним, ремонт кровли завершается в доме Скворцовой в Нижнем Новгороде.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Циклон, идущий на север из Крыма, обойдёт Нижегородскую область
Нижегородские работодатели ощутили острый кадровый дефицит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимость