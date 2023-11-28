В мэрии прокомментировали арест счетов екатеринбургского «Гортранса»

Прядеин отметил, что решение этой проблемы в первую очередь находится в ведении департамента мэрии по муниципальному имуществу, который является собственником предприятия, а также комитета по транспорту. Однако представители этих структур в гордуме сегодня не выступали.
Напомним, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 млн рублей). Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. На прошлой неделе стало известно, что налоговики арестовали счета предприятия. Однако муниципальному перевозчику удалось договориться с поставщиками об отпуске топлива в долг. Насколько хватит этой договоренности, неизвестно. Проблема МУП «Гортранс» уже вышла на федеральный уровень.