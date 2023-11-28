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Главные новости 28 ноября
11:43 (мск), источник: ЕАН

В мэрии прокомментировали арест счетов екатеринбургского «Гортранса»

В администрации Екатеринбурга намерены решить проблему с арестованными счетами городского МУП «Гортранс». Об этом сегодня на заседании гордумы заявил глава департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, отвечая на вопросы депутатов, сообщает корреспондент ЕАН.

Прядеин отметил, что решение этой проблемы в первую очередь находится в ведении департамента мэрии по муниципальному имуществу, который является собственником предприятия, а также комитета по транспорту. Однако представители этих структур в гордуме сегодня не выступали.

﻿﻿﻿ «Понятное дело, что “Гортранс” с арестованными счетами долго функционировать не сможет. Эта проблема будет решена».

Алексей Прядеин
глава департамента экономики администрации города 

Напомним, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» объединяет автобусные перевозки и перевозки трамваями и троллейбусами. Прошлый год для предприятия был убыточным (-237,3 млн рублей). Предприятие регулярно получает иски от энергетиков, страховых компаний и даже поставщиков автохимии. На прошлой неделе стало известно, что налоговики арестовали счета предприятия. Однако муниципальному перевозчику удалось договориться с поставщиками об отпуске топлива в долг. Насколько хватит этой договоренности, неизвестно. Проблема МУП «Гортранс» уже вышла на федеральный уровень.

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