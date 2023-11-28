11:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"
До 2028 года в Воронеже расселят 47 аварийных домов
Жилищные условия улучшат более 2 тыс человек.
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С 2023 по 2028 год в Воронеже расселят 47 аварийных домов общей площадью более 30 тыс. кв. м, признанных аварийными с 2017 по 2022 год. Новое жилье получат 2008 человек. Расселение пройдет при финансовой поддержке Фонда развития территорий, сообщил руководитель городского управления жилищных отношений Олег Зацепин на еженедельном совещании, которое провел мэр Вадим Кстенин во вторник, 28 ноября.
На первом этапе, в 2023—2024 годы, расселению подлежат 12 аварийных домов — это 158 квартир общей площадью 7,1 тыс. кв. м, где проживают 434 человека. Для жильцов приобретены 129 квартир в строящихся домах, которые введут в эксплуатацию в I квартале 2024 года, и 17 готовых квартир.
В 2023 году при поддержке регионального правительства также начата работа по переселению граждан из дома № 7а по ул. Обороны Революции. Работы по расселению дома планируется завершить до конца года.
— Девять семей расселены в приобретенные квартиры, собственнику одного жилого помещения предоставлена денежная компенсация. В текущем году оставшимся 14 семьям уже предложены жилые помещения, и в настоящее время оформляется право собственности муниципального образования на приобретенные квартиры.
По словам руководителя управления, с 2023 по 2024 год при участии средств облбюджета предусмотрено расселение пяти аварийных многоквартирных домов. На эти цели в бюджете Воронежа предусмотрено 91,6 млн рублей.
Запланированный на 2023 год снос аварийных домов уже завершен. Освобожденные земельные участки переданы в муниципалитет.
Мэр Вадим Кстенин обратил внимание на дисбаланс по количеству расселяемых МКД на разных этапах реализации программы. Так, в период 2024—2025 годов планируется расселение 169 человек, проживающих на 2,4 тыс. кв. м.
— Рассмотрите вопрос приобретения квартир в 2024 году с возможностью оплаты в последующем. Проработайте юридические механизмы для того, чтобы так же поступить и на следующем этапе программы, в 2025—2026 годах, и в 2025 году получить в собственность муниципалитета максимальное количество квартир, — поручил глава города.
Вадим Кстенин добавил, что получать жилье необходимо опережающими темпами, чтобы люди имели возможность выезжать из аварийных домов и не рисковать своей жизнью и здоровьем.
На сегодня в Воронеже 98 аварийных многоквартирных домов общей площадью более 57 тыс. кв. м.