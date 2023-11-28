14:19 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
В каких городах Казахстана подешевела аренда квартир в ноябре
В Казахстане аренда квартир подешевела на 3% в ноябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.
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Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, понижение произошло в 9 городах из 13, где проводится мониторинг. В ноябре средняя ставка снизилась на 3% к октябрю.
"В частности аренда квартир подешевела в Павлодаре —9%, Петропавловске —8%, Караганде —6%, Актау, Актобе по —5%, Уральске —4%, Алматы, Кокшетау по —3%, Астане —1%.
Однако в двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+3%) и Атырау (+0.7%). А в Костанае и Усть-Каменогорске цены остались на уровне октября", — говорится в сообщении.
По сравнению с январём ставки в ноябре выше на 7%. Максимально аренда подорожала в Костанае, Павлодаре и Шымкенте — на 15%.