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15:16 (мск), источник: Piter.tv

Дрозденко оценил белорусский ноутбук

Губернатор Ленобласти встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.

Источник: Александр Дрозденко

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Они обсудили перспективы сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Крутой передал главе Ленобласти ноутбук белорусской сборки. Губернатор протестировал технику. Дрозденко поделился фотографией новинки в своем tg-канале.

Торговый оборот нынешнего года превысит миллиард условных единиц, но сейчас уже видим перспективы и ставим более масштабные задачи.

Александр Дрозденко
губернатор Ленобласти

Кроме того, регион планирует задействовать белорусские автопредприятия в реализации транспортной реформы в области. Старые автобусы могут заменить на современные — из Беларуси.

На встрече с Крутым губернатор Ленобласти отметил, что белорусские производители мебели могут заменить мастеров ушедшей IKEA.

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