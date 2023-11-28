15:16 (мск), источник: Piter.tv
Дрозденко оценил белорусский ноутбук
Губернатор Ленобласти встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Они обсудили перспективы сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Дмитрий Крутой передал главе Ленобласти ноутбук белорусской сборки. Губернатор протестировал технику. Дрозденко поделился фотографией новинки в своем tg-канале.
Торговый оборот нынешнего года превысит миллиард условных единиц, но сейчас уже видим перспективы и ставим более масштабные задачи.
Кроме того, регион планирует задействовать белорусские автопредприятия в реализации транспортной реформы в области. Старые автобусы могут заменить на современные — из Беларуси.
На встрече с Крутым губернатор Ленобласти отметил, что белорусские производители мебели могут заменить мастеров ушедшей IKEA.