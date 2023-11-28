В Актау зафиксирована самая низкая цена за аренду квартиры

Аренда квартир в Казахстане продолжает дешеветь: в ноябре средняя ставка по стране снизилась на три процента по сравнению с октябрем. По данным аналитической службы Krisha.kz, понижение цен произошло в девяти городах из 13, где проводился мониторинг.
Больше всего квартиры подешевели в Павлодаре, Петропавловске и Караганде: на девять, восемь и шесть процентов соответственно. В двух городах снимать жильё стало чуть дороже: в Шымкенте (+ 3 процента) и Атырау (+ 0,7 процента).
В Актау и Актобе цены подешевели на пять процентов.
Самая дорогая аренда в Алматы — 5,8 тысячи тенге за квадратный метр. Самая дешёвая — в Актау: 2,5 тысячи тенге. В итоге, Актау стал единственным городом в стране, где цены никак не изменились с начала года. Цена на одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру в Актау в среднем составляет 110 000, 150 000 и 180 000 тенге соответственно.