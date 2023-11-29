03:24 (мск), источник: Primgazeta.ru
Приморские власти уточнили условия замены аварийного жилья
В новом жилье можно докупить квадратные метры.
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Внесены поправки в региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2019 — 2023 годы.
Изменениями определено, что в случае если жилое помещение, передаваемое в собственность взамен изымаемого жилого помещения, равно или меньше по площади изымаемого жилого помещения, то оно признается равнозначным по стоимости.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 795-пп можно в «Приморской газете» № 90 (2130) на странице 25.
Если площадь предоставляемого помещения больше площади изымаемого, собственник вправе оплатить разницу стоимости жилья. Для оплаты разницы по письменному заявлению собственников предоставляется отсрочка платежа сроком до одного года и (или) рассрочка платежа сроком до пяти лет.
В перечень мероприятий региональной программы и механизмов ее реализации включен снос аварийных домов.