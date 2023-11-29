11:50 (мск), источник: МК.RU Омск
В Омской области подорожали яйца, свинина и творог
На ресурсе федерального Минфина «iMonitoring» появились обновлённые данные Росстата об изменениях цен на продукты в Омской области.
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Больше всего с начала 2023 года в регионе года подорожали куриные яйца — на 32,1%. При этом за неделю с 13 по 20 ноября они прибавили в цене +4,53 рубля и теперь десяток яиц в Омской области в среднем стоит 96,91 рубля.
На 2,66 рубля за позапрошлую неделю подорожала свинина, на 7,17 рубля — баранина. Цена на курятину за это время выросла совсем немного — на 0,04 рубля. Однако, с начала года килограмм куриного мяса (кроме куриных окорочков) подорожал в регионе на 52,1 рубля (29,6%).
Сосиски с сардельками также показали рост цен за неделю с 13 по 20 ноября 2023 года. Килограмм стал стоить на 5,37 рубля больше.
Среди молочных продуктов отметим подорожавшее на 7,95 рубля за килограмм сливочное масло, а также жирный творог: +4,19 рубля.
Сметана, напротив, за неделю подешевела на 4,17 рубля. Среди прочего также снизились цены на некоторые овощи. Среди них: картофель (-2%), белокочанная капуста (-1,1%), морковь (-2,8%) и лук (-2,5%). Последний также стал наиболее подешевевшим товаром с начала 2023 года — за это время он стал стоить меньше на 13,24 рубля (35,7%).