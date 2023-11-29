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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как преобразится набережная Исети

Руководство города намерено раскрыть потенциал прибрежных территорий.

Источник: Комсомольская правда

Очередное заседание общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга было посвящено реализации проекта по благоустройству набережных Исети.

— Необходимо сохранить Исеть и раскрыть потенциал прибрежных территорий, превратив их в единую пешеходную, велосипедную и зеленую зоны. Это способствует туристической привлекательности, созданию новых маршрутов, развитию малого и среднего бизнеса, — ставит задачу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Пилотным участком, который был благоустроен, стала территория от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Специалистам удалось создать на одном берегу природную зону, а на другом, в связи с развитой транспортной инфраструктурой и деловыми центрами, — более урбанизированную. Участок набережной сразу же стал излюбленным местом отдыха горожан. А это значит, что работа идет в правильном направлении. Сейчас разрабатываются концепции развития и других участков набережной, а также ведется поиск внебюджетных средств на их реализацию.

В частности, в этом году реализован уже второй участок набережной у ЖК «Клевер парк». Также Управлением капитального строительства Екатеринбурга ведется работа по преображению участка от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. На территории появятся амфитеатр, уникальные игровые пространства и зоны для отдыха.

— Чтобы памятники получили свою вторую жизнь, необходимо заниматься пространством вокруг него. Будет интересна территория — будет интерес и у инвесторов, — подытожил глава города. — В этой логике мы и действуем. Необходимо так замотивировать людей, чтобы появилось желание заниматься преображением объектов.

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