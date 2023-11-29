Главное
Главные новости 29 ноября
11:22 (мск), источник: УралПолит.ру

Названы сроки открытия гастромолла в «Екатеринбург-Сити»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 ноября, УралПолит.Ru. Гастромолл в «Екатеринбург-Сити» откроют в августе 2024. Об этом журналистам заявил глава застройщика УГМК Евгений Мордовин.

Возводить гастромолл начали в 2022 году, пишет издание «Коммерсант». Его площадь составит порядка 30 тысяч квадратных метров. На первых трех этажах расположат гастрорынок, а еще три этажа займут офисы.

В группе застройщика указано, что сейчас рабочие ведут на объекте работы по монтажу внутренних сетей, остеклению и отделке фасада. В холлах с третьего по шестой этаж уже ведется чистовая отделка, по периметру обустраивают металлическую террасу.

Фишкой фудмолла, напомним, станет то, что его гости смогут попробовать все кухни мира. Помимо ресторанов и гастрорынка, в здании оборудуют подземную парковку. В проект инвестировали 2,5 млрд рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
На ЕКАДе из-за гололеда произошло более 20 ДТП
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта