Названы сроки открытия гастромолла в «Екатеринбург-Сити»

Возводить гастромолл начали в 2022 году, пишет издание «Коммерсант». Его площадь составит порядка 30 тысяч квадратных метров. На первых трех этажах расположат гастрорынок, а еще три этажа займут офисы.
В группе застройщика указано, что сейчас рабочие ведут на объекте работы по монтажу внутренних сетей, остеклению и отделке фасада. В холлах с третьего по шестой этаж уже ведется чистовая отделка, по периметру обустраивают металлическую террасу.
Фишкой фудмолла, напомним, станет то, что его гости смогут попробовать все кухни мира. Помимо ресторанов и гастрорынка, в здании оборудуют подземную парковку. В проект инвестировали 2,5 млрд рублей.