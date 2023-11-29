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12:01 (мск), источник: Городской репортер

ГК «Авангард» построит в Ростовской области логистический комплекс

В Ростовской области группа компания «Авангард» построит новый логический комплекс и увеличит производственные мощности.

Источник: Правительство Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник 2023» министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев встретился с гендиректором ООО «Авангард» Олегом Рябошапка.

Вместе они обсудили инвестиционный проект по увеличению мощностей предприятия и возведению логистического комплекса.

ООО «Авангард» занимается производством нетканого материала из полиэфирного волокна и влажных салфеток.

Отмечается, что установка нового оборудования и строительство логистического комплекса потребует порядка 1,3 млрд рублей инвестиций.

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