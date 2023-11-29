12:01 (мск), источник: Городской репортер
ГК «Авангард» построит в Ростовской области логистический комплекс
В Ростовской области группа компания «Авангард» построит новый логический комплекс и увеличит производственные мощности.
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Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума-выставки «Российский промышленник 2023» министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев встретился с гендиректором ООО «Авангард» Олегом Рябошапка.
Вместе они обсудили инвестиционный проект по увеличению мощностей предприятия и возведению логистического комплекса.
ООО «Авангард» занимается производством нетканого материала из полиэфирного волокна и влажных салфеток.
Отмечается, что установка нового оборудования и строительство логистического комплекса потребует порядка 1,3 млрд рублей инвестиций.