14:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Российская пастила попала под запрет в Беларуси
Госстандарт запретил продавать популярную российскую пастилу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Беларуси запретили продавать популярную российскую пастилу. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Запрет на реализацию и ввоз в Беларусь вынесли в отношении пастилы без сахара от торговой марки «Белевская лавка фруктовое ассорти», которую производит компания «Белевский продукт» Тульской области.
В частности, в информации о пищевых добавках в составе пастилы, производитель не сообщил об использовании консерванта бензойная кислота в комбинации с сорбиновой кислотой.
— При максимальном допустимом уровне 1 грамм на килограмм, превышение составило 1,385 раза, — прокомментировали в Госстандарте.