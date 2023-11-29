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14:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Российская пастила попала под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать популярную российскую пастилу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярную российскую пастилу. Сладость включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Запрет на реализацию и ввоз в Беларусь вынесли в отношении пастилы без сахара от торговой марки «Белевская лавка фруктовое ассорти», которую производит компания «Белевский продукт» Тульской области.

В частности, в информации о пищевых добавках в составе пастилы, производитель не сообщил об использовании консерванта бензойная кислота в комбинации с сорбиновой кислотой.

— При максимальном допустимом уровне 1 грамм на килограмм, превышение составило 1,385 раза, — прокомментировали в Госстандарте.

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